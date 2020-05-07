كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو عادل يطلب من هيثم شاكر هذا الطلب مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الفنان ميدو عادل، من الفنان هيثم شاكر، أن يعود إلى شركته للعمل به حيث ذهب إلى منزله مؤكدًا على احتياجه لخبرات هيثم وجاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حب عمري".

كما حاول ميدو، التقرب مرة آخرى من سهر مشددًا على حبها لها حتى بعد تركها للعمل بالشركة، ولكن الأمور باءت بالرفض بسبب حبها الشديد لعيسى والذي يجسده الفنان هيثم شاكر.

مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

