تراند اليوم : مدير أعمال النجوم : بكالوريوس في السرقة و الندالة

تصدّر اسم الديفا هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري ترند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما حرّرت هيفاء محضراً ضد الوزيري لتتهمه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 63 مليون جنيه مصري، بحكم التوكيل الذي بحوزته من قبل للتصرّف في التعاقدات الخاصّة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنّية، نظراً لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.

ويبدو أن العلاقة التي توترت أثناء تصوير فيلمهما السينمائي الأخير “أشباح أوروبا” والتي كنا قد انفردنا من خلال نواعم بخبر الخلافات بينهما وقتها، قد وصلت إلى الذروة وجعلت هيفاء تخرج عن صمتها وتنادي بحقها.

و لم تكن هذه هي المرة الاولي لإزمات نجوم الفن و السينما مع مدير اعمالها و نرصد لكم ابرز الازمات :

جورج سيدهم

كانت الضربة القاصمة التي أنهت حياة جورج سيدهم الفنية وأدخلته في محنة مرضية امتدت على مدى أكثر من عقدين من الزمن، هي سرقة شقيقة (أمير سيدهم) لكل أمواله في أواخر تسعينيات القرن العشرين، القصة رواها الناقد طارق الشناوي بالقول:

Advertisements

“كان جورج سيدهم متفرغا فقط لأموره الفنية، وشقيقه أمير يدير كافة أموره المالية منذ انطلاق مشواره الفني، وهو أمر معتاد في تلك الفترة. وقع سيدهم، الذي ظل رافضا للزواج ويراه نظاما فاشلا، في غرام الدكتورة ليندا وتزوجها بعد أن تجاوز الخمسين من عمره. إلا أنه استيقظ ذات صباح، ليفاجأ بأن شقيقه أمير سيدهم استولى على كافة أمواله وباع المسرح الخاص به، وهرب بالأموال إلى أمريكا وكان أمير يملك تفويضا من شقيقه لإدارة كل شيء، ليصاب جورج بجلطة قوية في المخ من هول الصدمة، وينقل على إثرها للمستشفى وقد سببت له الجلطة شللا في نصفه الأيمن. وأثرت الجلطة على مركز النطق عند الراحل فلم يتحدث من يومها سوى بكلمات بسيطة للغاية، لم يكن لدى أحد القدرة على فك شفرتها سوى زوجته الدكتورة ليندا”.

مايا دياب

هددت مايا دياب بكشف المستور، إثر تعرضها للنصب، بعد إحيائها حفلاً في دبي قيل لها أنه لمصلحة مركز راشد لذوي الإحتياجات الخاصة، ولكنها فوجئت بالمركز المذكور ينفي عبر تغريدة أي علاقة له بحفل خيري. ووفت مايا بوعدها وكشفت إسم الشخص الذي “نصب “عليها، عندما أعادت نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تتهم مدير أعمال نوال الزغبي السابق باسكال مغامس، بأنه هو الشخص الذي يقف وراء عملية النصب، وجاء في التغريدة” ما متت ما شفت غيرك كيف مات؟؟ إتهموا الصحافة بسرقة حفلة الريفييرا، كان مدير اعمال نوال و سمعنا من الصحافة أنو سرقها، على شو تعاملتي معو”.

نوال الزغبي

طليق نوال الزغبي، الذى كان سببا فى صدمة حياتها التى لم تواجه مثلها طوال حياتها، إيلى بعد سنوات من الزواج نتج عنها ثلاثة أبناء، خان زوجته نوال الزغبى، ونقل كل ثروتها التى قدرت بحوالى 17 مليون دولار، لحسابه الخاص، وهو الأمر الذى علمت به نوال بالصدفة عندما ذهبت لتفتح لنفسها خزينة لذهبها وساعاتها الثمينة، لتفاجأ بأن حسابها البنكى أصبح صفر، بالطبع استمرت الخلافات بينهما والقيل والقال ووصل الأمر لابتزازه لها بأبنهائهما، لتغنى نوال أغنية “فوق جروحي” وتحكى خلالها عن أزمتها وابتزاز طليقها الذى حاول مرارا تشويه صورتها وسمعتها أمام جمهورها وأبنائها.