تراند اليوم : ضياء عبد الخالق : تجسيدي لدور الارهابي يثبت نجاحي

لفت الفنان ضياء عبد الخالق الأنظار إليه في رمضان 2020، خلال مشاركته في مسلسل “الاختيار” وتقديمه لشخصية الإرهابي “أبو عبد الله”.

تحدث عبد الخالق عن دوره في المسلسل خلال لقاء مع برنامج “القاهرة اليوم” مؤكدا أنه لم يقلق من كره الجمهور له خاصة أنه سبق وقدم شخصية الإرهابي من قبل في فيلم “كبارية”، موضحا أن كره الجمهور له يعتبر نجاح، لأنه استطاع تقديم الدور بالشكل الصحيح.

وعن تحضيره لشخصية “أبو عبد الله” قال إن المخرج بيتر ميمي أرسل له صورة للشخص الحقيقي ومقال مكتوب فيه معلومات كثيرة عنه وكأنه cv، موضحا أنه بحث كثيرا عن فيديو له لكن لم يجد، فبدأ يقرأ كل ما كتب عنه، بالإضافة إلى السيناريو الذي كتبه باهر دويدار، مع تعليمات بيتر ميمي، لتخرج الشخصية بهذا الشكل.

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ووجه ضياء عبد الخالق الشكر لشركة “سينرجي” للإنتاج وكل من يقف خلف الكاميرا، لثقتهم فيه مؤكدا أنه حاول الاجتهاد من أجل تقديم الشخصية في أفضل صورة تقديرا لثقتهم، ووجه شكر خاص لسعيد الكردي، مصحح اللهجة، الذي قام بمجهود كبير معه ليتحدث باللهجة السيناوية التي لم يكن بعرف عنها شيء.

مسلسل “الاختيار” يدور حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي توفي في حادث إرهابي عام 2017، فكان قائد الوحدة 103 ‏صاعقة، ونال الشهادة في أحداث كمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء، وجسد دور المنسي الفنان أمير كرارة‎.‎