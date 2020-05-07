من شكرت أديل في عيدها ال32 ؟

احتفلت المغنية البريطانية الشهيرة أديل بعيد ميلادها الـ32 من خلال توجيه رسالة شكر لكل الأطقم الطبية «الذين يحفظوننا بأمان بينما يخاطرون بحياتهم»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
ونشرت أديل صورة حديثة على موقع تبادل الصور «إنستغرام» مع تعليق: «شكراً على كل هذا الحب في عيد الميلاد... آمل أن تظلوا جميعاً آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني... أود أن أشكر المستجيبين الأوائل والعاملين الأساسيين (الأطقم الطبية) الذين يحافظون على سلامتنا بينما يخاطرون بحياتهم! أنتم حقاً ملائكة».
ظهرت أديل في الصورة وهي تقف وسط إكليل كبير من الزهور. ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً حيث بدا على المغنية الشهيرة أنها فقدت الكثير من الوزن.
وحسب «بي بي سي»، فهناك تكهنات بأن تصدر أديل ألبوم جديد في وقت لاحق من هذا العام، سيكون الأول لها منذ خمس سنوات.
واشتهرت المغنية الحائزة على كثير من الجوائز بألبوماتها «19» و«21» و«25». وانفصلت عن زوجها رجل الأعمال سايمون كونيكي قبل نحو عام.
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