عبير صبري: «أنا لا بشد ولا بنفخ وبترعب من جوز عشان مسيطر»

قالت الفنانة عبير صبري إن شكلها طبيعي بنسبة 100% ولم تخضع لعمليات تجميل، قائلة: «أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسة صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كدة يبقى غلط مليار في المية، وأنا طول عمري شكلي كدة وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلي متغيرش من وقت بدايتي الفنية».

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واعترفت الفنانة عبير صبري، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، بأنها تخاف من غضب زوجها لأنه عصبي، مضيفة: «أنا بترعش من جوزي وبخرج بالساعة وبالمواعيد، وهو خلقه ضيق وعصبي وبخاف من عصبيته»، معبرة عن تقبلها لغيرة زوجها خاصة أنها نجمة مشهورة.

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وتابعت: «جوزي له تركيبة خاصة مبقتش موجودة دلوقتي وجوزي مسيطر فعلاً، ومتحكم وعصبي ولكن أنا بحبه وراضية وهفضل راضية على طول، لكن هو مبيضربنيش وهو طيب وحنين جداً»، مؤكدة رفضها تقديم أي دور إغراء مهما كان المقابل المادي.

كما كشفت الفنانة عبير صبري عن أنها قابلت النجم الكبير عادل إمام ذات مرة حينما كانت تبدأ مشوارها الفني وجاملهما، قائلة: «وأنا وجه جديد قابلني نجم كبير وقالي أنت خدودك زي سهير رمزي وده كان عادل إمام، وكمان اشتغلت مع أحمد زكي وقالي إنت شبه جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي ومختلفة عن جيلك الحالي».

وأضافت الفنانة عبير صبري أنها سألت أحمد زكي عن مدى كون هذه الميزة إيجابية أو سلبية ولكنه أخبرها أنها إيجابية ولكنها قد تعطلها خلال مشوارها الفني لاختلافها عن زملاء جيلها، موضحة أن مجاملة هؤلاء النجوم ليست معاكسة.

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