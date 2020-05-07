وفاة الفنان سلطان القزلان يصدم السعوديين

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تلقى الجمهور السعودي خبر صادم بعد وفاة الفنان سلطان القزلان، وعبّر آلاف السعودين على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بعد تأكد خبر الوفاة .
وأكدت قوى الدفاع المدني السعودي الوفاة مشيرة إلى أنها ناجمة عن سقوط الفنان في بئر مياه عميق في مزرعة بقرية الديرية السعودية.
وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب "إنه انتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التاكد من أنه الفنان سلطان القزلان، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسعة رحمته، في حين أورد صورا تظهر لحظة انتشاله من البئر.
يُذكر أن الفنان سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في السعودية، ومن أبرز أغاني سلطان القزلان، التي يرددها الشارع السعودي "حل الفراق"، " مالي بالطيب نصيب"، " سلم عليه بعينك" وعيرها.
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