التصريح الأول لغادة عبد الرازق بعد زواجها من مدير تصوير مسلسل "سلطانة المعز"

قالت الفنانة غادة عبد الرازق ، أنها احتفلت بالفعل منذ عدة أيام بعقد قرانها علي مدير التصوير “ هيثم زنيتا” داخل لوكيشن تصوير مسلسل “ سلطانة المعز”

واضافت غادة في تصريح خاص للجميلة أنها لم تتعرف علي هيثم اثناء تصوير المسلسل ، بينما هو من الاشخاص اصحاب الثقة بالنسبة لها، حيث انهما عملا معاً بأكثر من عمل فني من قبل

واوضحت غادة انها عقدت قرانهما فقط، وقررا تأجيل الزفاف لأجازة عيد الفطر، حيث انهما مشغولون بتصوير المشاهد النهائية من مسلسل سلطانة المعز

وتابعت أنها ستتوخي الحذر اثناء حفل الزفاف وستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورنا، وتتمني أن تتحسن الامور خلال الفترة المقبلة

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