زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها الجديد " سلطانة المعز"

أعلنت الممثلة غادة عبد الرازق زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها "سلطانة المعز".

وصرحت غادة عبد الرازق بأحد الحوارات الصحفية ، أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، وخرجت الشائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وصرحت غادة عبد الرازق أنها انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير "حكاية حياة"، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد ابراهيم.

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