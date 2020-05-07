الحلقة 20 من مسلسل "قيامة عثمان" الأكثر بحثاً على غوغل السعودية

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حمل مسلسل "قيامة عثمان" بحلقته العشرين أحداث شيقة وخاصة بعد تأجيلها بسبب جائحة الأوضاع الراهنة التي سببتها جائحة "كورونا".
ووصل مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان إلى الحلقة 20 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تمّ عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين، حيث شاهد المتابعون الحلقة 20 العشرون من مسلسل قيامة عثمان الذي يؤدي بطولته بوراك أوزيجيفت بدور عثمان ابن أرطغرل.
وقد شهد إعلان مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 20 أحداثًا مثيرة ومتسارعة ينتظرها عشاق المسلسل التركي بفارغ الصبر بعد أن عاشوا أحداث صاخبة في الحلقة 19 التي عُرضت في الـ 29 من شهر ابريل/نيسان الماضي.
الاعلان التشويقي للحلقة 20
وفي الحلقة 20 التي عرضت يوم أمس يتم طرد كل من "غوندوز" وعثمان بن أرطغرل و"بامسي لديندار" وزوجته وابنته من القبيلة ونفيهم خارجها بعد كشف خيانتهم والتصدي لهم بقوة وخلع عثمان لعمامة عمه "ديندار" وكشف خيانة "بورشين" بالإضافة إلى إسلام كيرجاتوي وانضمامه إلى عثمان ويظهر خلال تصديهم إلى ديندار.
وكان بوراك نشر فيديو يوم أمس عبر حسابه على "انستقرام" من حلقة "فيامة عثمان" العشرين علق عليه قائلا " أولئك الذين يكرسون حياتهم لأمتهم يعيشون أكثر من الجلادين".
وتقوم عدة قنوات تركية وعربية بنقل مسلسل المؤسس عثمان الحلقه العشرون، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهي قناة ATV التركية، والتي تقوم بنقل الحلقة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.
يذكر أخيراً أن مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.
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