لاميتا فرنجية تنشر هذه الصور وتسأل هذا السؤال لمتابعيها

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قامت الممثلة والعارضة اللبنانية لاميتا فرنجية بنشر صور لها من آخر جلسة تصوير يبدو أنها قامت بها قبل فترة الحجر المنزلي التي فرضها وباء "كورونا".
اختارت لاميتا الأبيض والأسود للصور التي شاركتها مع جمهورها، وقد غيرت من تعابير وجهها في كل صورة وبلقطات مختلفة، وعلقت عليها :"أي واحدة هي المفضلة لديكم".
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وارتدت لاميتا في الصور فستان أسود أنيق جاء مفتوحاً عند الصدر وبلا كمين استعرضت فيه مفاتنها، وليكشف عن قوامها الرشيق، وتركت خصلات شعرها المتطاير بطريقة جذابة للأنظار.
يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 و2005، و مثلت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، اضافة إلى غيرها من الأدوار.
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