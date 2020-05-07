منظمة الصحة العالمية : لن يتم إيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل هذا الوقت

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود حوالي 80 لقاحا لفيروس كورونا المستجد من بينهم 5 أو 6 نتائجها واعدة للغاية .

وأشارت المنظمة إلى أن هذه اللقاحات التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم 2021 .

كما أكدت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقاية من فيروس كورونا حتى ذلك الوقت .