كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود حوالي 80 لقاحا لفيروس كورونا المستجد من بينهم 5 أو 6 نتائجها واعدة للغاية .
وأشارت المنظمة إلى أن هذه اللقاحات التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم 2021 .
كما أكدت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقاية من فيروس كورونا حتى ذلك الوقت .
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية : لن يتم إيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل هذا الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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