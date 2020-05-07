إعلامي شهير يثير الجدل بتصريحاته : ” البنات يحبوني وأقبل أن تكون مديرتي امرأة “

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامي الكويتي ” صالح الراشد ” خلال لقاء له عبر الإنترنت أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث تحدث عن كثرة اصدقائه من البنات وقبوله بأن تكون مديرته امرأة نظرا لتربيته وسط والدته وشقيقته الكبرى وإنه كان يتلقى منهما النصائح ولذلك لم يمانع في أن تكون مديرته امرأة .

فقال : ” انتو البنات تحبوني .. وأنا اللي ربيتني أمي بعد ما انفصلت عن أبويا الله يرحمه وما عشت معه .. أنا اللي ربوني أمي وأختي الكبيرة فأنا اتقبل النصيحة واتقبل الرأي واتقبل إنه تكون مديرتي امرأة أكتر من رجل ” .

وانقسمت التعليقات بين المتابعين إلى فريقين فريقا عارض وهاجم تصريحاته مؤكدين أن عذره بأن البنات يحبونه أقبح من ذنب .. وأشاروا إلى أن الرجال الذين تربوا على أيدي أمهاتهم لم يصبحوا بنفس طريقته في التعامل مع الفتيات .

والفريق الآخر اعترض على الانتقادات التي وجهت إلى صالح الراشد موضحين أنه شخص مسالم وعفوي ويقول ما في قلبه دون تصنع .