إلقاء القبض على ممثلة سورية شهيرة بهذه التهمة!

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الدراما الإجتماعية “​خيانة عهد​”،الذي يُعرض ضمن السباق الرمضانى الحالي 2020 ، القاء القبض على الفنانة السورية ​جومانا مراد التى تجسد دور​ (شيرين)، حيث ذهبت الشرطة إلى منزلها لإحضارها، وذلك بعد تحرير محضر ضدها بتهمة حيازة المخدرات، بعد إنتشار فيديو لها وهي تحمل في يدها كيساً يحتوي على مادة الكوكايين السامة.

من جانبه قرر (مروان)، الذي يجسد دوره الفنان المصري ​خالد سرحان​، إعادة فتح قضية مقتل زوج (عهد)، التي تجسد شخصيتها ​النجمة يسرا​ بطلة العمل، مؤكدًا بثقة تامة لزوجته ​عبير صبري​، أن مجدي الصياد وشقيقه لم يقتلا زوج عهد، لذلك قرر إعادة فتح القضية، بغض النظر عن الإضرار بالمشاريع التي تجمعه بزوجة القتيل.

مسلسل “خيانة عهد” يعرض على قناة الحياة فى الساعة 6:30 وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُذكر أنه تم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.