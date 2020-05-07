مادونا تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - كشفت المطربة العالمية ” مادونا ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أسابيع خلال جولة غنائية سابقة لها في باريس .
فقالت مادونا في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أنها منذ 7 أسابيع كانت قد خضعت لتحليل فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية .
وكتبت : ” عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس .. وهذه كانت حالتي إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل 7 أسابيع مثل كثير من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض ” .
وتابعت : ” لكن في ذلك الوقت ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة .. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن ” .
وأشارت إلى إنها اضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران .. وأكدت على تعافيها الآن من الفيروس بشكل كامل .
وكانت مادونا قد أعلنت الشهر الماضي عن تبرعها بمليغ مليون دولار لمتضرري فيروس كورونا حول العالم .
كما قامت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بتوفير ماسكات طبية من أجل حماية المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم .
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