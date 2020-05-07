ريهام سعيد تعلن عن عودتها للشاشة قريبا

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:56 مساءً - كشفت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” في منشور لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن عودتها للشاشاة والعمل الإعلامي قريبا .
وذلك بعد أن تواصلت مع نقابة الإعلاميين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء قرار إيقافها المحدد له يوم 24 من شهر أغسطس المقبل لتصبح جاهزة للظهور الإعلامي .
ومن المقرر أن تذهب ريهام سعيد صباح يوم الأربعاء المقبل إلى مقر نقابة الإعلاميين من أجل إنهاء التقديم في النقابة .
حيث أبلغتها النقابة أن جميع الشروط مستوفاة وسيكون إصدار العضوية متوقف فقط على تعاقدها مع أي قناة .
وتلقت ريهام سعيد بعض العروض من بعض القنوات داخل مصر وخارجها .. وسوف تحسم الأمر خلال الفترة المقبلة وبعدها ستبلغ النقابة بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضوية .
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