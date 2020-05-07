«اغلب السقا» يصل لـ30 مليون مشاهدة على «تيك توك»

الخميس 7 مايو 2020

يقوم مستخدمو "تيك توك" باستخدام التطبيق للتعبير عن إبداعهم من خلال مشاركاتهم لأفضل مقاطع الفيديو لمشاهدهم المفضلة من المسلسلات والدراما الرمضانية والأغاني والتترات التي يقومون بإعادة تأديتها بأنفسهم، ما يضفي جوا من المرح على الليالي الرمضانية خلال فترة العزل المنزلي.



يأتي هذا من خلال الشراكة مع شركات الإنتاج الرائدة "سينرجي" و"العدل جروب" و"روتانا" و"ام بي سي"، ليصبح لدى "تيك توك" الآن مكتبة متنوعة من مشاهد المسلسلات الدرامية والموسيقى التصويرية.

تمكن أحمد السقا وبرنامج ألعاب شبكة "إم بي سي" الشهير "اغلب السقا" من الحصول على أكثر من 30 مليون مشاهدة على التطبيق، في حين حصد المسلسل الكوميدي لنجوم "مسرح مصر" مصطفى خاطر وعلي ربيع "عمر ودياب" 15 مليون مشاهدة، علاوة على ذلك، حصل تحدي مسلسل "بـ 100 وش" للفنان آسر ياسين والنجمة نيللي كريم على 5 مليون مشاهدة، وحققت أغنية المقدمة "مليونير" على مشاركات كبيرة وإقبالا بعد أن قام أبطال العمل أنفسهم بالمشاركة في تحدي #مليونير وبـ #ب100وش على "تيك توك".

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واحتفى المستخدمون والمتابعون بهذه الأعمال من خلال حساباتهم الخاصة على "تيك توك" ومن بين المقاطع الأكثر متابعة كانت فيديوهات @aburheeb الذي شارك في تحدي أغنية #مليونير لمسلسل ب 100 وش، في حين سادت شعبية الدراما الوطنية "الاختيار" للنجم أمير كرارة في التطبيق حيث يتابعه الملايين ويقومون بإعادة تمثيل بعض مشاهدة بشكل مبتكر ومن بين هؤلاء @ahmedmoatazsalah الذي قام بلعب دور "المنسي" أو "كرارة" باستخدام ملابس مموهة وعناصر المكان الذي يعيش فيه لخلق مشاهد مماثلة.

تسعى "تيك توك" إلى إثراء تجربة المستخدم بتوسيع شراكاتها لتضم مؤخرًا أيضا شراكة مع راديو "إنرجي" من خلال تحدي #كاس_انرجي_للدراما والذي تقام من خلاله منافسة تشمل المشاهير الذين سيطلون في بث حي على الراديو وعلى التطبيق من خلال خاصية البث المباشر.

وأتاح "تيك توك" من خلال هذا التحدي المشاركة للمستخدمين لنشر مقاطع فيديو قصيرة يعيدون تمثيل مشاهدهم المفضلة من مسلسلات درامية مختلفة، على أن يفوز أفضل 10 مستخدمين وأكثرهم حصولا على تصويت بحضور حفل توزيع جوائز يضم المشاهير المشاركين في البرنامج الإذاعي.

حصل التحدي على 1.8 مليون مشاهدة حتى الآن من خلال مقاطع فيديو للمستخدمين المبدعين@modyhassan و@marwanglitch المستوحاة من مسلسل محمد رمضان "البرنس".