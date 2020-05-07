بعد هجومه عليها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يبحث عن فرصة عمل

الخميس 7 مايو 2020

أثار وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز جدل كبير بعد فترة من هجومه عليها وانتقاده لعلاقتها بالممثل أحمد العوضي .



وقال "وائل"، من خلال منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك" أنه يبحث عن فرصة عمل وكتب : " اسئله مهمة للساده الزملاء الأفاضل ... !! الاول سلامة عليكو وكل سنه وحضرتكم طيبين وناجحين ورمضان كريم ..انا اشتغلت مع اغلبيه الأساتذة الأفاضل المحترمين اكتر من مره من ممثلين ومخرجين ومنتجين وكذا صحفيين في حوارات صحفية عديدة وموزيعين".

وأضاف :" هل حضراتكم شوفتوا مني حاجه وحشه ...!؟ هل عمري دخلت لشخص بواسطه او باسم .. هل عمري اتأخرت في مره عن شغلي ...!؟ هل عمري ضايقتك زميل او زميله ...!؟ هل تعديت حدود آداب المهنه....!؟ هل انا ممثل مش كويس ....!؟ واخيرا هل مثلا تعاديت حدود الاصول علي ممثلة اخت زميل ليا .. !؟"

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واستكمل :" أظن حضراتكم عارفين الاجابه كويس لان انا عمري ما صدر مني شكوي ... وانتم نفسكم طلعتوا عليا الجدع ابن البلد .. طيب انا مبشتغلش ليه دراما بقالي سنتين ....!؟ وليه الأستاذه المنتجين لموسم رمضان متجاهليني تماما !؟ وهل يا تري ده ليه علاقه بالمشاكل الشخصيه.. ولو له علاقه أحب افهم ليه ...؟! وهل لو كنت وافقت علي طلاق ووافقت علي جواز تاني كان زماني بشتغل؟"

واستكمل :" انا اظن اني معنديش مشاكل غير الي باينه للناس كلها .. وعلاقتي بالأستاذ المحترم / تامر مرسي كويسه من سنين طويلة كثيره وكان أول المحترمين الي وقف جنبي من اكتر من ١٣ سنه في دور طويل في مسلسل بره الدنيا للنجم شريف منير علي الرغم ان عدد أعمالي في الشركه الام الحاضنة للدراما المصريه " سينرجي " لا يتعدى ٣ أعمال " .

وتابع :" اما علاقتي بالأستاذة المخرجين الحمد لله كلهم صحابي وناس محترمه مفيش بيني وبينهم غير كل خير .. وبالفعل اخدت كلمه من اكتر من مخرج السنادي علي المشاركه في اعمال ٢٠٢٠ وللاسف لم يحدث شيء " واختتم كلامه :" وماظنش ان عندي مشاكل أمنيه مثلا او مطلوب للعداله .. يا ناس انا ليا جمهور وكبير الحمد لله وعدد الجوايز ١٧ جايزه من محافظات مصر كلها .. ياريت حد يرد عليا بعد اذن حضراتكم .. وياريت لو في حاجه انا جاهز احلها لان كده ميرديش ربنا وقف الحال ده ... وشكرا"