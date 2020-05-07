عبير صبري: «أنا ببوس جوزي حلالي.. ومبقلدش رانيا يوسف»

الخميس 7 مايو 2020

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة وعلقت «اذا قيل لكم ان القاع ازدحم لا تصدقوا ..فلازال الحفر مستمرا هناك ولن ينتهي»



قالت الفنانة عبير صبري إنها لم تقدم أدوار إغراء خلال مسيرتها الفنية وإنها «فتاة جميلة» وهذا جزء من أدواتها كممثلة، معقبة: «أنا مش شايفة نفسى عملت أدوار إغراء، وأنا بنت حلوة وده جزء من أدواتي كممثلة، وبالتالي دي مش تهمة وأنا عملت أدوار تعتمد على الجمال وأنوثتي، وعمري ما تبرأت منها حتى وأنا محجبة».

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ورفضت عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»، الأربعاء، سؤال يتهمها بتقليد الفنانة رانيا يوسف، «حيث ظهرت الأخيرة بفستان دون بطانة داخلية في مهرجان القاهرة السينمائي، بينما ظهرت عبير صبري وهي تقبل زوجها على السجادة الحمراء».

وردت عبير صبري قائلة: «أولا مفيش أي وجه مقارنة، وأنا ببوس جوزي حلالي وده طبيعي إنى بوسته على السجادة الحمراء، وكنت فرحانة بيه وعايزة أقول للناس أنا ببوس جوزي وفرحانه ودي مش تمثيلية، وكنا داخلين ومبسوطين في أول مرة يحضر مهرجان، وكان فرحان أننا بدأنا نظهر مع بعض في مناسبات اجتماعية».

وأشارت عبير صبري إلى أن «شخصيتها الحقيقية تنطبق عليها حينما كانت ترتدي الحجاب، أما وضعها الحالي الذي تظهر فيه بالملابس الجريئة هو جزء من شخصيتها المنطلقة المرحة»، موضحة أن «أي شخص يحكم عليها بغير ذلك فهو لا يعرفها جيدا ويحكم بالصورة السطحية فقط»