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شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس يقاضي صناع مسلسل البرنس: «أصحاب ابني بيسألوه هو أبوك أكل حق إخواته؟» والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
أعلن الشيف ناصر البرنس أنه سيقيم دعوى قضائية ضد صناع مسلسل «البرنس»، يتهم فيها صناع العمل بتقديم جزء من قصة حياته في المسلسل دون استئذانه
وقال البرنس، في فيديو عبر «فيسبوك»: «حياة رضوان البرنس تشبه قصة حياتي، أنا عملت في مجال الدوكو لمدة 10 سنوات قبل التحاقي بالخدمة العسكرية، ومحلي كان يحمل اسم البرنس كما يظهر في المسلسل».
أضاف: «مش صدفة إن ابن محمد رمضان في المسلسل يبقى سيف على اسم ابني (..) المسلسل طلع عليا سمعة مش كويسة، وأصحاب ابني بيسألوه: هو أبوك أكل حق إخواته؟ والناس بتقول لي: أنت أكلت حق إخواتك»
وشدد «البرنس» على أنه لا يهدف من مقاضاة أسرة العمل شهرة أو خلافه بل «إخراج نفسه من قصة المسلسل»، واختتم: «أثق في قضاء مصر العادل اللي حكم في قضيتي ضد الفنان محمد رمضان بالمعاينة».
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