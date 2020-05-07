فن ومشاهير

عبير صبرى توجه رسالة لزوجها فى عيد زواجهما

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الخميس 7 مايو 2020

وجهت الفنانة عبير صبرى رسالة لزوجها احتفالاً بعيد زواجهما، اليوم الخميس، ونشرت صورة لهما وكشفت أنه بعيد عنها لأنه فى بلد آخر ولظروف إغلاق المطارات لم يستطع أن يتواجد معها للاحتفال.

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وقالت عبير له: "النهاردة عيد جوازنا التاني.. والقدر إنك بعيد فى بلد تانى.. لكن أنا بحبك كل يوم وبستناك كل يوم.. وبدعى ربنا كل يوم أنه يرجعك بالسلامة.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبى.. بحبك".

يشار إلى أن عبير صبرى تشارك النجمة يسرا لأول مرة فى عمل درامى من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وتجسد دور شريرة خلال الأحداث وتدخل فى صراعات مع بطلة العمل.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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