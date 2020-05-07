بليك ليفلى بطلة فيلم نيتفلكس الجديد Dark Days at the Magna Carta

الخميس 7 مايو 2020

استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليكليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

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كما أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.

وقالت هند صبرى: "أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".

هند صبري حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهي أول فنانة عربية يتم اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائي الدولي وذلك في دورته لعام 2019، وهي أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.