نجوى كرم تُهنئ عاصي الحلاني… والأخير يرد

May 07, 2020 هنأت النجمة نجوى كرم زميلها النجم عاصي الحلاني على أغنيته الجديدة “بعشقك”. وكتبت نجوى عبر حسابها على تويتر: “ألف مبروك يا حبيب قلبي، إنشاءالله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد”. ليرد عليها عاصي بالقول: “ألف شكر نجوى المحبة الغالية والصديقة الصدوقة والقلب الكبير المحب.. يا رب تكون كل حياتك حب وفرح وسعادة ونجاح ونجومية .. لأن النجاح والنجومية بتلبقلك حبيبة القلب”. وكان عاصي الحلاني قد أطلق اغنيته الجديدة “بعشقك” لقراءة التفاصيل: خاص- عاصي الحلاني يجدد عهد الحب والوفاء بعد 25 عامًا لكوليت







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