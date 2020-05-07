شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يخطط لتكريم صلاح الشرنوبى بدار الأوبرا بعد انتهاء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا تقديم ليلة فى دار الأوبرا، لتكريم الموسيقار صلاح الشرنوبى.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا "بفكر جدياً بعد انتهاء هاذى الظروف ... عمل ليلة فى الأوبرا تكريم لـ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى ... بسم شرنوبيات".



تركى ال الشيخ

وأجرى المستشار تركى آل الشيخ مؤخرا عملية جراحية دقيقة فى إحدى دول أوروبا دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، فى ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التى توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، فى أبيات قصيدته، التى نشرها عبر حسابه على"تويتر"

أنا بحب الناس .. فى صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة

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اللى لهم عندى .. مودة وتقدير

وايدينهم لى .. بالدعاوى كريمة

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربى .. غيمةٍ بعد غيمة