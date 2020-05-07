فن ومشاهير

تركى آل الشيخ يخطط لتكريم صلاح الشرنوبى بدار الأوبرا بعد انتهاء فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يخطط لتكريم صلاح الشرنوبى بدار الأوبرا بعد انتهاء فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا تقديم ليلة فى دار الأوبرا، لتكريم الموسيقار صلاح الشرنوبى.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا "بفكر جدياً بعد انتهاء هاذى الظروف ... عمل ليلة فى الأوبرا تكريم لـ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى ... بسم شرنوبيات".


تركى ال الشيخ

وأجرى المستشار تركى آل الشيخ مؤخرا عملية جراحية دقيقة فى إحدى دول أوروبا دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، فى ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التى توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، فى أبيات قصيدته، التى نشرها عبر حسابه على"تويتر"

أنا بحب الناس .. فى صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة

Advertisements

اللى لهم عندى .. مودة وتقدير

وايدينهم لى .. بالدعاوى كريمة

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربى .. غيمةٍ بعد غيمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركى آل الشيخ يخطط لتكريم صلاح الشرنوبى بدار الأوبرا بعد انتهاء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا