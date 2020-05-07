شكرا لقرائتكم خبر عن تضع خطط لتطوير حياتها.. دوا ليبا تتمنى العمل مع المُنتِجات النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة العالمية دوا ليبا إنها تريد العمل مع عدد أكبر من المنتجات النساء فى المستقبل، قائلة إن بيئات الاستوديو المخصصة للذكور يمكن أن تكون "مخيفة" لبعض الفنانين الشباب، ففى حديث النجمة البالغة من العمر 24 عاما لمجلة GQ اعترفت بأنها لم تشارك أى منتجة فى ألبومها الأخير " Future Nostalgia "، لكنها لا تزال متفائلة أن الوضع قد يحدث فى ألبومها التالى، وأكدت أنها لا تعرف الكثير من المنتجات النساء، لكنها تأمل فى التعاون معهن فواحدة من خططها المقبلة هى الجلوس والتحدث فى الموسيقى مع النساء.

وأكدت النجمة الشهيرة أنها عملت سابقا مع منتِجات فى ألبومها الغنائى الأول، بما فى ذلك إيميلى وارن وكارولين إيلين، التى شاركت فى كتابة "New Rules"، كما تعاونت مع سارا هدسون التي شاركت في كتابة "Genesis"، وأكدت أن التعاون مع النساء كان تجربة إيجابية، موضحة "لقد ساعدونى حقا على الوصول لكل ما بداخلى ولنفسى والقدرة على كتابة الأفكار التى تأتى من القلب".

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يذكر أنه بالرغم من أن النجمة العالمية دوا ليبا تعتبر وجها جديدا على الساحة الغنائية إلا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، وكأنها تتواجد على الساحة منذ سنوات طويلة، ولأنها تضع كل تركيزها فى عالم الموسيقى والغناء، استطاعت أن تضع بصمة من ذهب يشد بها كل المعنيين بالموسيقى من شتى أنحاء العالم، ففى الشهر الماضى أطلقت دوا ألبومها الغنائى "Nostalgia Future"، والذى وصفه الكثيرون بأنه ممتع وجاء إطلاقه وسط جائحة فيروس كورونا " covid19 "، وكانت تعمل باجتهاد على الترويج لألبومها الجديد من منزلها فى لندن، حيث عكست تجربتها كنجمة بوب شعبية وكشفت أنه كان عليها أن تعمل بجد أكبر لتؤخذ على محمل الجد كفنانة.

وأكدت دوا ليبا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذن على محمل الجد فى صناعة الموسيقى ويستطعن تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا "يجب على مغنيى البوب، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا أن هذه هى كلماتك، وأن هذه هى رؤيتك".

وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا فى صناعة الموسيقى أكدت دوا ليبا أنه كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتى يمتلكن قوة مذهلة فى صناعة الموسيقى وأبرزهن مادونا وبينك وجانيت جاكسون واليشيا كيز وغيرهن.