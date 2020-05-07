شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات بخط يد النقشبندى تحكى قصة "مولاى" وتعاونه مع بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس رضا حسن جامع تراث الشيخ سيد النقشبندى وأحد المقربين منه عن أوراق بخط يد قيثارة السماء، تحمل جزءا من قصة تعاونه مع الملحن الكبير بليغ حمدى.

وقال جامع تراث الشيخ النقشبندى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بحوزته مفكرات قيثارة السماء التى كان يكتب فيها يومياته وما كان يقدمه من أعمال بشكل يومى، ويعطى لنفسه تقييماً ودرجة من 10 عن كل حفلة وعمل.

المهندس رضا حسن جامع تراث النقشبندى وصديقه

وأوضح المهندس رضا حسن "كان الشيخ النقشبندى يتميز بأنه منظم يدون فى مفكرته كل ما يقوم به خلال اليوم من لقاءات وحفلاته بالتاريخ، وماذا قدم فيها؟ وماذا أنشد؟ كما كان يكتب فيها أفكاره وخواطره".

النقشبندى أثناء تسجيل مولاى

وكشف جامع تراث الشيخ النقشبندى عن أوراق بخط يد قيثارة السماء تحمل جزءا من قصة تعاونه مع الملحن الكبير بليغ حمدى، ومنها ورقة من مفكرات الشيخ بتاريخ الأحد 17 أكتوبر 1971 كتب فيها النقشبندى "دعوة السيد رئيس الجمهورية محمد أنور السادات لمناسبة زواج كريمته"، وأسفلها وبتاريخ اليوم التالى الاثنين 18 أكتوبر: "القاهرة التقيت بالسيد الوزير الدكتور حاتم واللجنة"، وورقة أخرى كتب فيها "أول لقاء مع الأخ بليغ حمدى الموسيقار".

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مفكرة الشيخ النقشبندى بخط يده عن قصة تعاونه مع بليغ حمدى

خط يد الشيخ النقشندى

وعن هذا التعاون قال المهندس رضا حسن "الشيخ سيد كان متواجدا فى حفل خطوبة بنت الرئيس السادات فى القناطر، حيث افتتح الحفل بإنشاده ومن بعده أم كلثوم وعبد الحليم، وكان السادات لديه ملكة التذوق الفنى وبليغ حمدى موجود فى الفرح فدار بفكر الرئيس أن يكون هناك تعاون بين النقشبندى وبليغ حمدى، فقال لبليغ عاوز اسمع ألحانك بصوت الشيخ سيد".

اثناء تسجيل مجموعة انغام الروح ومنها نشيد مولاى

وتابع: "يوم 18 أغسطس عقد اجتماع بين الوزير محمد عبدالقادر حاتم والشيخ سيد وبليغ واللجنة استدعت الشاعر عبدالفتاح مصطفى وكتب 15 نشيدا سماهم مجموعة أنغام الروح لحنهم بليغ ومنهم نشيد مولاى وهذه المجموعة هى "كن لنا نعم المعين، أخوة الحق، عليك سلام الله، أى سلوى، أيها الساهر، ما أعظم الذكرى، يا دار أرقم، مولاى، أقول أمتى، يا ربنا، يا ليلة فى الدهر، حمدا لك الله، أشرق المعصوم، يارب أنا أمة، رباه يامن أناجى".

وأوضح قائلا: "بليغ ترك الشيخ النقشبندى يتصرف فى اللحن والأداء كما يشاء لأنه يدرك عبقريته والآلات الموسيقية كانت سعيدة بصوت الشيخ".