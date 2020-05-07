شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه رسالة لشعب الكويت بعد مشاركتها فى أوبريت "أنتوا لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة السورية أصالة مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. فى كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلى فى الكويت كلّ محبّتى واشتياقى.. علّنا نلتقى قريبا".

وما إن كتبت أصالة تلك الكلمات حتى انهالت عليها تعليقات كثيرة من قبل متابعيها ومعجبيها خاصة من دولة الكويت ممن أثنوا عليها ووجهوا كلمة للكويت عبر التعليقات على البوست التى نشرته أصالة.

على جانب آخر سبق وأثارت الفنانة السورية أصالة ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية عودتها لطليقها طارق العريان، وذلك خلال مداخلتها بأحد البرامج، حيث قالت رداً على سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان بقولها "يعنى أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد"، مضيفة عن احتمالية فطارهم معاً فى شهر رمضان "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا فى الشهر هذا عندى مشاعر تجول فى خاطرى منها الندم على بعض ردود أفعالى"، وبمجرد انتشار تلك المكاملة حتى أثارت تكهن كثيرين بأن هذا ما هو إلا بادرة لعودة الثنائى من جديد بعد الانفصال مؤخراً، حيث كان الثنائى يوصف بأنه واحد من أجمل الثنائيات على الساحة الفنية سواء لطول فترة زواجهما أو للمحبة الذى دوماً ما كانت تظهر عليهما فى أى مناسبات.