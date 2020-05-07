شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ينشر صورا مع طفلين خلال تصوير "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان أحمد العوضى، أصبح واحدا من أهم مكاسب مسلسل "الاختيار"، حيث استطاع أن يؤدى دور الإرهابى هشام العشماوى، ليتحول اسم أحمد العوضى إلى "ترند" بين يوم وآخر، وهو ما يظهر على السوشيال ميديا، حيث تبرز التعليقات كره متابعى المسلسل لهذه الشخصية الإرهابية التى جسدها العوضى ببراعة.



العوضى

شعبية العوضى وصلت للأطفال أيضا، حيث نشر العوضى، صورتين، مع طفلين، وهو يتحدث معهما.

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طفل مع العوضى

وكان العوضى قد أعلن زواجه منذ عدة أيام على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون الإشارة إلى هوية زوجته، إلا أنه بشكل مفاجئ حذف إشعار زواجه، لكنه تركه فى التفاصيل الخاصة بحسابه بأنه متزوج، ورغم عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن الكل يرجح أنها النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.