شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى بعد انتهاء تصوير مسلسل الفتوة: كل فريق العمل هيوحشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد صلاح حسنى عن سعادته بانتهاء تصوير مسلسل الفتوة بعد مجهود طويل وشاق، لافتا إلى أن كل فريق العمل سوف يفتقده.

وغرد أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "على قدر سعادتى بنهاية تصوير الفتوة بعد مجهود طويل وشاق دام لشهور ما بين تصوير ختم النمر والفتوة فى نفس الوقت على قدر إن صحابى وإخواتى وكل فريق عمل الفتوة هيوحشونى يارب دائما متجمعين على خير وإن شاء الله فى نهاية رمضان نفرح بنجاح الفتوة كما كنّا نحلم يارب".

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أحمد صلاح حسنى

وفجر النجم رياض الخولي مفاجأ في الحلقة 14 من مسلسل الفتوة حيث كشف أثناء حديث له عن كيفية مقتل أحمد الجبالي والد حسن الحبالي "ياسر جلال" واعترف بقتله وأن أحمد خليل لديه إحساس بالذنب بسبب ذلك الأمر لأنه على علم به.

وخلال وجود ياسر جلال في المولد يسترجع ذكرياته وهو طفلا حينما قتل والده ويظهر في مشهد فلاش باك الفنان فتحي عبد الوهاب في شخصية " أحمد الجبالي "، وأحمد خليل فيطلب من ابنه أحمد صلاح حسني الذهاب للمولد معه لكنه يرفض الذهاب معه ويقول له : اذهب انت ومعك المشاديد وفتوات الجمالية ثم يسأله كيف مات أحمد الجبالى ؟ فلا يجيبه .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.