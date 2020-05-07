شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضير لموسم جديد من Love Island بعد إيقافه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتجو برنامج الواقع Love Island البحث عن أماكن لـ تصوير الموسم الثانى من العمل، جنبا إلى جنب مع الاستقرار على الحبكة الدرامية للموسم الجديد، حتى يكونون على استعداد كامل عن عودة العمل على الأعمال الدرامية، بعد الانتهاء من إيقاف الإنتاج بسبب فريوس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، العمل يعرض على شبكة CBS.

برنامج الواقع Love Island، يدور فى جزيرة استوائية، حيث يلتقي" سكان الجزيرة، ويبدأون الوقوع فى حب بعضهم البعض، على أمل تكوين علاقات ناجحة، أما الذين لا يتمكنون من أن يصبحوا زوجين معرضين لخطر الإزالة، من المنافسة.

كما ألغت شبكة CBS، مسلسلها التليفزيونى God Friended Me، وذلك بعد طرح موسمين من العمل، وذلك دون إعلان أسباب لذلك، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "Tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من عرض الموسم الثانى من العمل، الذى بدأ عرضه فى 29 سبتمبر من العام الماضى، على أن ينتهى عرضه فى 26 أبريل الجارى، على أن يتضمن الموسم الجديد 22 حلقة، طرحنت متتالية.

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مسلسل God Friended Me يدور حول إنقلاب حياة الملحد رأسًا على عقب عندما يضيفه الله كصديق على Facebook، يدعى مايلز (براندون ميشيل هول).

يشمل طاقم الممثلين أيضًا Violett Beane و Joe Morton و Suraj Sharma و Javicia Leslie و Erica Gimpel، مع استمرار Adam Goldberg و Jessica Lu.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من God Friended Me، الذى لايزال يعرض على شاشة CBS، 0.67 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، بـ مجموع 6.24 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول، انخفض بنسبة 25٪ في العرض التوضيحي وبنسبة 20٪ في نسبة المشاهدة.

وكانت قد أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Star Trek: Picard، للموسم الثانى، ويعد المسلسل الجديد Star Trek: Picard، تكملة لـ لمسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه في 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم في 1994.