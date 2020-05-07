شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر ترويجى جديد للموسم الثانى من Dead to Me قبل طرحه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس تريلر جديدا، للموسم الثانى من مسلسل Dead to Me، قبل عرضه غدا، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، يدور مسلسل الكوميديا المظلمة Dead to Me، حول جين، التى تلعب دورها كريستينا آبلجيت، وهى امرأة أرملة كانت فى أمس الحاجة إلى حل اللغز وراء قتل زوجها.

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كما جددت شبكة نيتفلكس مسلسل Locke & Key، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل، الذى طرح فى 7 فبراير الماضى، وتراوحت تقييمات حلقاته الـ 10، بين 7.2 و 7. 8، على موقع imdb، سيشهد الموسم الجديد زيادة المخاطر بالنسبة إلى أشقاء لوك، وذلك أثناء أدائهم دورهم كحراس جدد للمفاتيح.

مسلسل Locke & Key من بطولة كيفن ألفيس، توماس ميتشل بارنيت، كوبي بيرد، آشا برومفيلد، ليزلا دي أوليفيرا، جريفين جلوك، اريك جريس، كونور جيسوب، إميليا جونز، هاليا جونز، بيتريس جونز، جينيفيف كانج، جاكسون روبرت سكوت، داربي ستانشفيلد، كولتون ستيوارت.

استنادًا إلى الروايات المصورة لجو هيل وجابرييل رودريجيز، يدور مسلسل الدراما والغموض بعد مقتل والدهم في ظروف غامضة، ينتقل الإخوة "لوك" ووالدتهم إلى منزل أجدادهم " Keyhouse"، الذي يتبين أنه يحتوي على مفاتيح سحرية قد يكون لها صلة بوفاة والدهم. وفي محاولة منهم لكشف حقيقة ما جرى للأب، يبدأ الأخوة "لوك" بتجربة المفاتيح التي يجدونها في أرجاء المنزل واستكشاف قدراتها الفريدة من نوعها، إلا أنّ فضولهم يؤدي إلى إيقاظ شيطان غامض من سباته لن يردعه شيء حتى يسرق هذه المفاتيح.