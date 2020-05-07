شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان آديل لوزنها الزائد تغيير لحياتها لتكون أما جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة العالمية آديل رحلتها فى فقدان الوزن الزائد بعد مرحلة انفصالها عن زوجها السابق سيمون كونيكى العام الماضى، وهو والد ابنتها لوحيد "أنجيلو"، وحسب موقع "ميرور" يقال أن النجمة الشهيرة أرادت أن تغير حياتها عندما أصبحت "SINGLE" مرة أخرى وبدأت فى اتباع نظام غذائى قاسٍ لفقدان الوزن بالإضافة إلى الاستمرار فى ممارسة التدريبات الرياضية.



اديل اديل

وقد أكدت إحدى صديقاتها المقربات لموقع "بيبول" أن آديل وصلت إلى النقطة التى لم تشعر فيها بالراحة.. وهو ما جعلها مضطرة لتغيير الكثير من التفاصيل، لأنها تريد أن تكون الأم ذات حالة صحية جيدة.. فكان كل تركيز آديل خلال هذه الفترة هو كيف يمكن أن تعامل جسدها بشكل أفضل.

واستكملت قائلة "هى الآن تبدو أكثر أناقة وثقة بالنفس وترتدى ملابس مختلفة وتبدو أكثر سعادة بشكل عام".



اديل و نيكول

يذكر أن آديل صدمت العالم بظهورها بـ LOOK جديد جعلها محط اهتمام و تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم فقد نشرت آديل علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" صورة أظهرت مدي نحافتها وكأنها مفاجأة عيد ميلادها الـ 32 لتتحلول إطلالة النجمة الشهيرة لمحط لأثارة الجدل بين مؤيدين لها كونها استطاعت التخلص من الوزن الزاد وآخرين عارضوا ظهورها بعد ان تغيرت ملامحها تماما و فقدت بريقها.