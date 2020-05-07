شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة محبة بين عاصى الحلانى ونجوى كرم.. والسبب "بعشقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جمهور النجمين عاصى الحلانى ونجوى كرم، وصلة محبة بين النجمين الكبيرين عبر حساباتهما الرسمية بتويتر، على خلفية تهنئة نجوى كرم لعاصى على أغنيته الجديدة "بعشقك".

وكانت البداية بتغريدة لنجوى، تهنئ فيها عاصى بالأغنية الجديدة، فقالت له "ألف مبروك يا حبيب قلبي، إن شاء الله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد".



نجوى كرم

ليرد عليها عاصى الحلانى "ألف شكر نجوى المحبة الغالية والصديقة الصدوقة والقلب الكبير المحب.. يا رب تكون كل حياتك حب وفرح وسعادة ونجاح ونجومية .. لأن النجاح والنجومية بتبقلك حبيبة القلب".

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عاصى الحلانى

وكان المطرب اللبنانى عاصى الحلانى قد انتهى من تصوير أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "بعشقك" من ألحان محمد عبيه وكلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع طونى سابا، وطرها كفيديو كليب، وتظهر زوجته وأبنائه معه فى الكليب.

من ناحية أخرى يضع النجم اللبنانى عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطونى سابا، ومعظم الأغانى من ألحأنه، ويضم عدة اغانى تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

كان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى قد أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".