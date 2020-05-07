شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تفكر فى الرجيم.. 3 أفلام تناولت أضرار اتباعه لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العالم أمس باليوم العالمى للتوعية ضد أخطار اتباع الأنظمة الغذائية المحددة، لإنقاص الوزن، والهوس الذى سيطر على الكثير من الفتيات والسيدات خاصة، والرجال عامة فى بعض الحالات، ويؤدى اتباع هذه الأنظمة إلى العديد من الأضرار الجسدية مثل الأنوريكسيا، الهضم العصابى، وغيرها من الأمراض المزمنة، وركزت الأفلام العالمية على هذه الأمور فى بعض الأعمال، وهذه 3 أعمال سينمائية طرحت فى القرن العشرين، تدور حل مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية لمدة طويلة.

أولا فيلمIn the Mirror Dimly ، الذى طرح فى عام 2007، حيث دار حول شابة مراهقة تدعى نيكول، التى تتشاجر مع أمها، ما يستدعى الأم فى إرسال ابنتها للعيش مع والدها، ما يدفع نيكول فى الدخول فى دوامة من الاضطرابات الغذائية التى تؤدى إلى فقدانها السيطرة على نفسها، وبمساعدة حصانها الأليف تحاول السيطرة على الأمر.

فيلم In the Mirror Dimly من بطولة هولي بورجيس، دينيس لورانس، إيد سباركس، كيلي كوبل، وغيرهم، وإخراج بربارا ساندستروم.

ثانيا فيلم Starving in Suburbia الذى طرح فى عام 2014، ويدور حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، التى تنضم لموقع مخصص للنحيفات، وتحاول جاهدة بكل الطرق أن تكون من أنحف الفتيات المتواجدات على الموقع، وبالتالى تتوقف عن الطعام بشكل كلى، وتحاول أسرتها إنقاذها من موت محقق بسبب توقفها عن تناول الطعام بشكل مرضى.

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فيلم Starving in Suburbia من بطولة إيزابيللا ميكو، كالي ثورن، ماركوس جياماتي، ومن إخراج لورا ويجنز.

ثالثا فيلم To The Bone، الذى طرح فى عام 2017، ويدور حول فتاة تعاني من إهمال والديها، وبسبب الضغط النفسى التى تمر به تصاب بالأنوريكسيا، وتستمر حالتها فى التزايد إلى أن تقابل طبيب حاول التوصل لسبب مرضها، ومحاولة إعادتها إلى حالتها الطبيعية.

فيلم To The Bone من بطولة ليلي كولينز، ريبيكا كيندي، دانا ويلسون، زيا كولون، ومن إخراج مارتي نوكسون.