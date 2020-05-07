شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: "ليالينا 80" يجيب على أسئلة شغلت تفكيرى عن الطبقة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النجم إياد نصار دراما رمضان هذا العام من خلال بطولة مسلسل "ليالينا 80" الذى يتم عرضه بشكل حضرى على قناة cbc، حيث يخوض فى العمل تجربة جديدة فى أعمال الحقب الزمنية لاسيما أن أحداث "لينالينا" تدور فى فترة الثمانينيات، وهذه النوعية يفضلها إياد نصار وقدم العديد من التجارب فيها مثل "الجماعة" و"أفراح القبة" و"حودايت الشانزليزيه".

وأكد أياد نصار لـ"الخليج 365" أنه تلقى أكثر من مشروع للعرض فى شهر رمضان هذا العام وكان الاختيار على "ليالينا 80"، قائلاً: "أكثر الأعمال التى تلفت انتباهى دائماً، هى التى تعتمد على العودة إلى فترة تاريخية معينة، ومن الأشياء التى تشغل تفكيرى دائماً هى الطبقة الوسطى التى لم تعد موجودة فى مجتمعاتنا العربية، وسط تساؤلات حول أين ذهبت؟ وماذا حدث لها؟ وليالينا يجيب على هذه الأسئلة بشكل معين ولذلك قررت تقديمه".



اياد نصار واليوم السابع

وأضاف إياد أنه ينشغل دائماً بالطبقة الوسطى التى كانت لها دورها المهم فى المجتمع خلال مرحلة معينة موضحاً: "نناقش هذه الأمور فى "ليالينا 80" حيث صبحت هذه الطبقة مشغولة بالأمان الاقتصادي أكتر بعد ما كان كل اهتمامها بالمجتمع وتثقيفه، وكانت هذه الطبقة تنتج أغلب هذه الفئات، وبعد ذلك أصبح الأمان الاقتصادى الهاجس الأهم لهم، ليفقدها دورها".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هاجر الشرنوبى، منة عرفة، نورهان، سارة التونسى، هشام الشاذلى، صبري عبد المنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، امينة مغربى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.