شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: "ليالينا 80" ليس عملاً نخبوياً ونناقش إنسانيات لكل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم إياد نصار أن مسلسل "ليالبنا 80" الذى يقوم ببطولته ويعرض حالياً بشكل حصرى على قناة cbc، بعيداً تماماً على مفهوم الأعمال النخبوية كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أنه عمل به عمق يستطيع المشاهد رؤيته بأكثر من مستوى.

وأوضح إياد، لـ"الخليج 365"، "العمل يناقش إنسانيات لكل البشر، فنتكلم فى أشياء بسيطة وغير معقدة، عن بنى آدمين من خلال عائلات تنتمى لطبقات ومناطق مختلقة، والحقيقة أننا نتحدث فى المسلسل عن المرحلة التاريخية بمنتهى البساطة من خلال قصص بسيطة جداً، ومشاكل معروفة ومفهومة وحكايات لكل الطبقات".



اياد نصار مع الخليج 365

وأشار إياد إلى أن فترة الثمانينيات التى تتم مناقشتها فى "ليالينا 80" متبقى منها أشياء مازالت فى منازلنا مثل الفيديو والكاسيت، حتى وإن كنا لا نستخدم هذه الأدوات فالنوستالجيا هى الأهم، قائلاً: "حالة الحنين لمرحلة معينة هى الموجودة فى المسلسل لأن عناصر هذه الفترة موجودة فى حياتنا من بنايات وتفاصيل وناس نعرفهم، هناك حالة حنين عند المشاهد عندما يرى هذه الحقبة التاريخية".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هاجر الشرنوبى، منة عرفة، نورهان، سارة التونسى، هشام الشاذلى، صبري عبد المنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، امينة مغربى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.