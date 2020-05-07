شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائها من The Avengers.. مارفل تحضر لمشروعها الجديد Secret Warriors والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة مارفل تخطط لمفاجأة كبرى ممثلة فى البدء على مشروع ضخم، من خلال فيلم جديد مأخوذ من القصص المصورة هو "المحاربيين السريين" أو Secret Warriors، والذى يحظى بجماهيرية كبيرة نالها حينما تم تحويله إلى فيلم تليفزيونى قبل ثلاثة أعوام وتحديداً فى عام 2017، وقبلها فى عام 2009 حينما تم عرضه للمرة الأولى إنيميشن.



المحاربيين السريين

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وتمكن الفيلم آنذاك من نيل إعجاب قطاع كبير من الجمهور، ومن وقتها وتردد إمكانية قيام شركة مارفل بتحضير فيلم حوله، لكن لم يتم البت رسمياً فى الأمر طوال تلك المدة.

موقع gww بدوره نشر تقريرا أن أستديوهات مارفل بدأت فى العمل علي تطوير المشروع، وأكدوا أنهم يبحثون حالياً عن كاتب فقط من أجل الانطلاق نحو واحد من المشاريع الضخمة التى يسعون لإتمامها فى المستقبل القريب، وما ان نشرت تقرير حول الأمر حتي انتاب محبي Secret Warriors فرحة عارمة تجاه الأمر.



موقع gww ينوه لبدء استديوهات مارفل العمل علي الفيلم موقع gww ينوه لبدء استديوهات مارفل العمل علي الفيلم

كما ربط البعض بين سلسلة افينجرز الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة، وانتهاء أجزائها في الفترة الأخيرة، وبين البدء علي مشروع جديد ممثل في Secret Warriors يراهن البعض علي أنه سيكون ضخم للغاية كعادة أعمال مارفل، خاصة مع عدم اهتمام مارفل بأفلام افينجرز حالياً، والتي سبق وحققت أرقام قياسية علي مستوي شباك التذاكر حول العالم أثناء عرض تلك الأفلام.