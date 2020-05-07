شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة تظهر مدى تغير ملامح آديل بصحبة نيكول ريتشى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قدرة النجمة العالمية آديل على إنقاص وزنها فاقت كل التخيلات، فقد أثارت النجمة الشهيرة ضجة كبيرة بعد أن كشفت عن الـ LOOKالجديد الخاص بها بعد أن فقدت الكثير من وزنها وكأنها إحدى مفاجآت عيد ميلادها الـ32.



اديل و نيكول

ولم تكن هذه الصورة فحسب التى أثارت الكثير من الجدل إلا أن صديقتها لورين بول فاجأت العالم بصورة نشرتها علي صفحتها بـ "إنستجرام " وهى الصورة التى أبرزت مدى تغير ملامح آديل التى ظهرت بعد أن قامت بلم شعرها بتصفيفة شعر بسيطة إضافة إلى ارتدائها فستان قصير باللون الأسود مع حذاء "بوت" باللون البنى ولم تنسى آديل أن تختار إكسسوارات مميزة لإضفاء المزيد من البريق عليها، فارتدت قرطت باللون الذهبى ذى تصميم مميز، وكان بصحبة آديل النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة نيكول ريتشي إضافة إلى صديقتهما لورين بول التي فضلت أن تكشف عن هذه الصورة من خلال صفحتها على "إنستجرام ".

وعلقت لورين على الصورة "عيد ميلاد سعيد يا ملاكى آديل لقد دخلتي حياتي قبل بضعة أشهر لكن سرعان ما أصبحتي أحد أهم الشخصيات في رحلتي كأم جديدة.. لقد علمتني الكثير .. وأنتي دائما متوهجة لأن قلبك ممتلئ بالحب .. أنا حقا فخورة جدًا بما أنت عليه".