شكرا لقرائتكم خبر عن "ريم سامى" تتألق في مسلسل البرنس.. والسوشيال ميديا تعتبرها أبرز المواهب الجديدة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط هذا الكم من النجوم الذين يشاركون فى سباق دراما رمضان تظهر الفنانة الشاية ريم سامى بهذا الدور المميز فى مسلسل "البرنس" أمام النجم محمد رمضان.

ريم سامى وهى تجسد شخصية الشقيقة الصغرى لبطل المسلسل استطاعت ان تلفت اليها الانظار ببساطتها فى التمثيل وقدرتها على تجسيد شخصية الفتاة الطيبة الهادئة فاستحقت أن تصبح واحدة من الوجوه الجديدة التى سيكون لها شأن كبير فى مجال التمثيل ، فعلى الرغم من مشاركتها من قبل فى مسلسل "ولد الغلابة" إلا أنها هذا العام تمكنت من ان تفرض اسمها وبقوة كفنانة موهوبة تمتلك مقومات وقدرات تمثيلية تؤهلها للمزيد من النجاح والتألق.

هذا النجاح الكبير الذى حققته الفنانة الشابة ريم سامى مع بداية عرض أولى حلقات مسلسل البرنس جعلها تتواجد بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث استقبلها رواد السوشيال ميديا بعاصفة من الاشادة بدورها اللافت للنظر وبتلك الشخصية الهادئة الطيبة التى تجسدها فى المسلسل.

الفنانة الشابة ريم سامى عبرت عن سعادتها بإستقبال المشاهدين لها على هذا النحو من التقدير وقالت أن هذا الاستقبال الرائع لها يضع على عاتقها مسئولية كبيرة ويجعلها تدقق فى اختيار اى عمل تشارك فيه حتى تكون دائماً عند حسن ظن المشاهدين الذين احاطوها بكل هذا الحب وبكل هذا التشجيع.

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