شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلاني يطرح أغنيته الجديدة "بعشقك" بمشاركة زوجته وابنتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان عاصي الحلاني أحدث كليباته " بعشقك "عبر قناته على يوتيوب، وهو الكليب الذي تشارك فيه زوجته و ابنتيه ماريتا و دانا ونجله، و الأغنية ألحان محمد عبيه وكلمات ايهاب عبد العظيم وتوزيع طونى سابا.

كما هنأته الفنانة نجوى كرم، على أغنيته الجديدة "أنا بعشقك"، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ألف مبروك يا حبيب قلبي عاصي الحلاني، إن شالله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد".



نجوى كرم

من ناحية أخرى يضع النجم اللبنانى عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطونى سابا، ومعظم الأغانى من ألحانه، ويضم عدة اغانى تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

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كان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".

وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا أن إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.

وأوضح الحلانى، أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن فى بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدى من الممكن أن تشترك فى البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى .