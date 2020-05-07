شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق: قرأت مقالات عن شخصية أبو عبد الله الإرهابى فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفنان ضياء عبد الخالق الأنظار إليه فى موسم دراما رمضان الحالى، وذلك من خلال مشاركته فى مسلسل "الاختيار" وتقديمه لشخصية الإرهابى "أبو عبد الله"، وأكد عبد الخالق خلال حواره فى أحد البرامج التليفزيونية أنه لم يقلق من كره الجمهور حيث سبق له وقدم شخصية الإرهابي من قبل في فيلم "كبارية"، موضحا أن كره الجمهور له يعتبر نجاح، لأنه استطاع تقديم الدور بالشكل الصحيح.

وعن كواليس تحضيره لشخصية "أبو عبد الله الإرهابى"، قال إن المخرج بيتر ميمي أرسل له صورة للشخص الحقيقي ومقال مكتوب فيه معلومات كثيرة عنه وكأنه cv، موضحا أنه بحث كثيرا عن فيديو له لكن لم يجد، فبدأ يقرأ كل ما كتب عنه، بالإضافة إلى السيناريو الذي كتبه باهر دويدار، مع تعليمات بيتر ميمي، لتخرج الشخصية بهذا الشكل.

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ووجه ضياء عبد الخالق الشكر لشركة سينرجى، وكل من يقف خلف الكاميرا على المجهود الذى بذل لكى يخرج هذا العمل بهذا الشكل ولثقة الشركة في الجميع وفيه، كما وجه الشكر لمصحح اللهجة لسعيد الكردى الذى علمه اللهجة السيناوية والتي لم يكن يعرف عنها اى شيء.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل، دينا فؤاد، حازم سمير، ضياء عبد الخالق، رامز أمير، ‏بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وأبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن ‏إخراج بيتر ميمي‎.‎