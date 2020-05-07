إخلاء سبيل فتاة التيك توك ” حنين حسام ” بكفالة 50 ألف جنيه

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 05:59 مساءً - قررت محكمة شمال القاهرة صباح اليوم الخميس إخلاء سبيل ” حنين حسام ” الشهيرة ب ” فتاة التيك توك ” على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 50 ألف جنيه .

وأكد ” حسين البقار ” المحامي الخاص بها على إنه تم إخلاء سبيلها بعد دفع الكفالة .

وذلك بعد أن كانت النيابة العامة كانت قد وجهت لها تهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها لمواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تحرض على الفسق والفجور .

كما اتهمتها أيضا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لتعاملها مع فتيات استخدمتهنّ في أعمال منافية للحصول من ورائهم على منافع مادية .