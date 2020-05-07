شاهد .. عبير صبري : ” القبلات في الأفلام حرام “

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 05:59 مساءً - حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في حلقة يوم أمس من برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .
وخلال الحلقة تحدثت عبير صبري عن رأيها بالقبلات التي يتم تصويرها في الأعمال الفنية التي تعتبرها ” حرام ” ولا يجوز للمثلة تصويرها .
فقالت : ” مقتنعة أن البوس في الأفلام حرام قبل وأثناء وبعد الحجاب ”
وعن الأدوار التي قامت بها سابقا وتتضمن ادائها لقبلات قالت : ” لما عملت كده مكنش برغبتي وكان بسبب المخرج وكنت صغيرة ساعتها ” .
وأضافت عبير صبري أنها قبل الزواج كانت ترفض القبلات كمبدأ خاص بها وبعد زواجها حاليا أصبح الأمر ممنوعا قائلة : ” مبقاش حرام بس بقي حرام وممنوع ” .
كما أكدت على أنها قد وضعت ثوابت جديدة خاصة بها لا يجوز لأحد المس بها .
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