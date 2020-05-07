بعد أيام قليلة من رحيل شقيقته.. الموت يغيب والد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته، فجع الفنان السعودي إبراهيم الحساوي بوفاة والده.

الفنان السعودي أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث كتب: “في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله واليوم افقد والدي”.

وأضاف: “المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليا وصلت ليلة البارح قادما من الإمارات بعد غياب ٧٦ يوم كي أكون قريبا من الوالد ولكن إرادة الله فوق كل شيء.. لم استطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة”.

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وكانت شقيقة الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، قد توفت الأحد 26 إبريل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الحساوي أعلن هذا الخبر، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعبر عن حزنه الشديد لعدم استطاعته حضور مراسم جنازة وعزاء شقيقته، بسبب توقف حركة الطيران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان السعودي كتب: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها”.

وأضاف: “الأشد وجعاً من الفقد أن اختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير وأحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب”، وقد تلقى الفنان الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من متابعيه.