غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها وتعلن زواجها.. تعرف على العريس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها بإعلان نبأ عقد قرانها مؤخرا على أن يكون حفل الزفاف بعد عيد الفطر.

العريس الجديد للنجمة غادة عبدالرازق هو “هيثم زينتا” مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”

وكشفت غادة في تصريحات صحفية، أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل، على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، ومن المقرر أن يكون شهر العسل في الجونة.

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الفنانة المصرية كشفت أنها كانت قد انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير مسلسلهما “حكاية حياة”، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد تعاونت مع مدير التصوير هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة”، والذي عُرض في رمضان 2013، وخرجت الشائعات وقتها تفيد بارتباطهما، لكن غادة نفت ذلك.

يذكر أن الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد قالت في تصريح سابق أنها تزوجت 11 مرة، وأضافت مازحة: ” لما عملت مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” كنت متزوجة بالفعل 4 أو 5 مرات، وبعد المسلسل كملت الباقي ليصبحوا 10 أو 11 مرة”.

غادة أضافت مازحة أنها تخاف من ذكر عدد زيجاتها حتى لا تتعرض للحسد، مشيرة إلى أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى، إذا وجدت الرجل الذي يحبها كإنسانة وليس كفنانة.

حيث قالت: “الآن تركيزي كله منصب في ابنتي وتربية أحفادي، ولكن لو وجدت الشخص الذي ينظر لي كغادة محمد عبد الرازق ولست غادة عبدالرازق لا أمانع في الزواج منه”.