أحمد السقا يتعرض لإصابة بالغة في برنامجه «اغلب السقا».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد السقا لإصابة بالغة في الحلقة الماضية من برنامجه “اغلب السقا”، والتي كانت ضيفتها الفنانة اللبنانية مايا دياب.

الحلقة شهدت سقوط مفاجئ وقوى لأحمد السقا، خلال جلوسه على “المرجيحة” ضمن أحد الألعاب، حيث كسرت “المرجيحة”، وسقط السقا على الأرض، مما أحدث حالة ذعر في الاستوديو وتوقفت المسابقة للاطمئنان عليه.

السقا رفض أن يلمس أي شخص ساقه حتى لا يزيد الألم، وطلب المساعد الشخصي له ليتعامل مع الأمر، ليعود بعدها السقا، ويستأنف التحديات أمام مايا دياب.

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وبرنامج “إغلب السقا”، برنامج مسابقات ترفيهي، بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وفي نهاية كل حلقة يقوم الفائز بالتبرع بالمبلغ المالي الذي ربحه إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر شاشة التليفزيون.

وشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم: محمد هنيدي، نيللي كريم، غادة عبدالرازق، قصي خولي، نوال الزغبي، عمرو سعد، عمرو يوسف، درة، حمادة هلال،نادين نسيب نجيم، مايا دياب، حمدي الميرغني، وغيرهم.

يذكر أن أحمد السقا قد صرح مؤخرا أنه محجوز في بيروت منذ أكثر من شهر ونصف، حيث قال: “أنا محجوز في بيروت منذ أكثر من شهر ونصف، نتيجة تعليق رحلات الطيران بسبب أزمة كورونا”.

وأضاف أن سبب وجوده هناك قيامه بتصوير برنامج “اغلب السقا”، وتابع أنه كان من المفترض أن يأتي إلى مصر قبل وقف السفر تمامًا ذهابا أو عوده بسبب أزمة فيروس كورونا لكن الظروف كانت اقوي من عودته إلى مصر.