شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تكشف إصابتها بفيروس كورونا في باريس: تعافت وتبرعت بمليون دولا والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 كشفت المغنية الأمركيية الشهيرة مادونا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال جولة غنائية سابقة لها بباريس.

وكتبت «مادونا» عبر حسابها الرسمي على انستجرام أنها خضعت لتحليل فيروس كورونا قبل 7 أسابيع وكانت النتيجة إيجابية للفيروس، وذلك في أعقاب عودتها من جولة غنائية قدمتها في فرنسا مشيرة إلى تعافيها بشكل كامل الآن. وكانت «مادونا» قد اضطرت للتواجد في فرنسا حين توقف الطيران، كما تبرعت بمليون دولار لصالح الرعاية الطبية للفيروس.

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