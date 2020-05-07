جانيواري جونز: تمنيت أن أكون طاهية

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية جانيواري جونز أنها كانت تتمنى أن تكون طاهية أو مدرسة ولو كان الأمر بيدها لأضافت لسيرتها الذاتية أنها تعمل مدربة كرة سلة، أوعالمة حيوانات، أو معلمة رقص.

وقالت جونز (42 سنة) إنها تشغل وقتها في الحجر الصحي بالطهي لابنها زاندر (8 سنوات) واختراع وصفات جديدة، ورغم أن بعضها يفشل، إلا أنها لا تتوقف عن المحاولة.

وأضافت أنها تعشق السباحة التوقيعية وتستخدمها وسيلة للحفاظ على رشاقة جسدها، وتسعى دائماً لتكون جميلة مع التنويع في إكسسواراتها لرفع روحها المعنوية دائماً.

من جهة أخرى، أوضحت جونز أن أسماك القرش تستحق أن تمنح الفرصة للحياة في كوكبنا لأنها مهمة للحفاظ على التوازن البيئي البحري، منوهة بأن الغالبية العظمى من أنواعها ليست مؤذية، وأنها شخصياً سبحت أكثر من مرة مع أسماك القرش.

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واختيرت جونز منذ عام 2009 متحدثة رسمية باسم منظمة أوشيانا التي تعمل على إنقاذ أسماك القرش المهددة بالانقراض، والتوعية بدورها الحيوي في الطبيعة.

ورغم أن جانيواري ولدت في 5 يناير 1978، إلا أن أمها لم تستلهم اسمها من الشهر الذي ولدت فيه، بل من شخصية جانيواري واين في رواية «واحد ليس كافياً» التي تحولت إلى فيلم بعد ذلك.

وتعمل جانيواري كعارضة ووجه إعلاني منذ الـ18 من عمرها، ولكن التمثيل هو شغفها الأول منذ أول عمل لها It’s the Rage أو إنه الغضب الذي عُرض في عام 1999.