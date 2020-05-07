كيلي بروك: سأعقل في سن الخمسين

متابعة بتجــــــــرد: اعترفت الممثلة والمؤلفة والعارضة البريطانية كيلي بروك بأنها كان سيئة في الثلاثينيات من عمرها، و ستكون امرأة مشاغبة في العقد المقبل من حياتها، متعهدة بأن تغير صورتها وشخصيتها وتتحول لامرأة عاقلة متزنة عندما تبلغ سن الخمسين!

وذكرت بروك (40 سنة) أنها كانت خجولاً منذ 25 عاماً، تخاف من الكاميرا، ولكنها تخلصت من ذلك الإحساس وأصبحت أكثر جرأة وثقة بالنفس.

وأشارت إلى أنها تأثرت كثيراً بوفاة والدها بسرطان الرئة عندما كان عمرها 27 عاماً، وكان ذلك بمثابة نهاية العالم قبل أن تتغلب على أحزانها وتواصل حياتها.

وكانت النجمة الأمريكية قد بدأت العمل كعارضة ووجه إعلاني قبل أن تتجه للتمثيل وتمثل في فيلم الرعب الشهير بيرانها، كما شاركت في مسابقات تليفزيونية للطهي، ولكنها لم تستطع التركيز وأضاعت الفوز بأخطائها المتهورة.

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واختارتها مجلة أجمل امرأة في العالم في عام 2005، وظلت في قائمة أكثر نساء العالم جمالاً على مدار 15 عاماً متتالية.

وأشارت إلى أنها تود النجاح في قصة حبها وارتباطها الثالثة بعد تجربتين فاشلتين، ولكنها لم تعثر حتى الآن على الرجل المناسب، منوهة بأن الأمومة بالنسبة لها هي حلم حياتها، وستحاول تحقيقه رغم إجهاضها من قبل.

وكانت قد تزوجت الممثل جاسون ستاثام في عام 2004، ولكن الزواج لم يستمر طويلاً، وارتبطت بعد ذلك بلاعب الرجبي توم إيفانز، ولكنها تعرضت للإجهاض بعد 6 أشهر وانفصلا في 2013.