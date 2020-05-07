محمود العسيلي يهاجم نجوم رمضان

متابعة بتجــــــــرد: غرّد الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه على “تويتر” مهاجماً المسلسلات التي تذاع في السباق الدرامي الرمضاني ولا تتجاوز أحداث الحلقة 20 دقيقة فيما تكون الإعلانات 40 دقيقة.

وكتب قائلاً: ‏”مسلسلات حلوة ومواضيع مختلفة وحاجة زي الفل.. بس عشان تملى ٣٠ حلقة بيتم تعذيب المشاهد في مشاهد تطويل ومط بتقتل المتعة تماماً.. لو رمضان اتقسم ١٥ حلقة مسلسل و١٥ حلقة مسلسل تاني هتفرق كتير وناس أكتر هتشتغل والمحتوي هيكون أحسن بكتير”.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه والتي أكدت أن ما يقوله هو عين الصواب وأنه لو لم تعرض مسلسلات في رمضان لكان أفضل، مؤكدين ان الإعلانات هي السبب.

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان “أنت استثنائي”، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً جداً بعد طرحها حيث تصدرت تريند تويتر.

وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية “جنة تكفينا”، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.