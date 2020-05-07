ضمن “اللقاء”.. لِس براون في فُسحة أمل ملؤها القصص المُلهِمة والمؤثّرة من حياته

متابعة بتجـــــــــرد: في أوّل ظهورٍ له على شبكة تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها، يُطلّ المتحدث والخطيب الأميركي-العالمي الشهير لِس براون (Les Brown)، أحد أبرز المُحاضرين المُلِهمين وصنّاع الأمل حول العالم، في لقاءٍ حصري وخاص، ضمن برنامج “اللقاء” مع مفيد النويصر على MBC1.

وفي مقابلة مؤثرة مليئة بالألم والدموع والإلهام والأمل، يؤكّد لِس براون خلالها أن القصص التي يبوح بها لم يسبق له أن رواها أو تحدث عنها من قبل في أي إطلالة إعلامية، منها على سبيل المثال، قصة اعتقال والدته التي خسرت عملها بسبب إصابةٍ تعرّضت لها، ومن ثمّ اعتقال الشرطة لها من داخل منزلها وإخراجها مُكبّلةً بالأصفاد أمام عينيه عندما كان طفلاً، وغيرها من المسائل الخاصة.

من جانبه، يكشف مفيد النويصر، عن 6 قصص مُلهِمة يتحدث عنها لِس براون للمرّة الأولى له في حياته، وذلك ضمن هذا الانفراد الحصري الذي يُعرض في حلقتيْن متتاليتيْن من “اللقاء.” ويضيف النويصر: “يكشف لِس براون عن خفايا الفقر المُدْقِع الذي عاشه وألم الجوع الذي تعرّض له في طفولته، كما يبوح بأسرار لم يسبق له الكشف عنها من قبل، منها على سبيل المثال، عمله كماسح أحذية، واضطراره للبحث عن النحاس في حاويات القمامة لبيعه وتوفير الطعام له ولإخوته أثناء سجن أمه.. وغيرها الكثير من المسائل والقصص المؤلمة آنذاك، إضافة إلى قصص اكتشافه نقاط القوة التي يمتلكها وكيف كانت حافزاً له، ومثابرته وجلده خاصة في البحث عن الوظائف وإثبات أنه يملك ما لا يملكه آخرون على الرغم من التشكيك في قدراته. كل هذه القصص المليئة بالتحفيز والطاقة الإيجابية اليوم، كانت دافعاً له في الأمس للكدّ والجدّ والمثابرة والنجاح والسعي إلى صناعة الأمل للآخرين في كل مكان حول العالم.”

الجدير ذكره أن برنامج “اللقاء” مع مفيد النويصر بموسمه الخامس على MBC1 يستضيف خلال شهر رمضان أبرز الشخصيات السعودية والعربية والعالمية من أمراء وشيوخ ووزراء وسيدات ورجال أعمال وأدباء ومثقفين وقياديين تنفيذيين لمنظمات وشركات كبرى… منها مثلاً البروفيسور وجراح القلب المصري-البريطاني الشهير مجدي يعقوب، وكذلك خطّاط المصحف الشريف عثمان طه، وغيرهم من الشخصيات التي تركت أثراً إيجابياً في المجتمع عبر مختلف القطاعات، بتجاربها وعطاءاتها الإنسانية والحضارية والعلمية وغيرها. كما يشهد هذا الموسم من البرنامج تسليط الضوء على شخصيات رحلت عن عالمنا، وبقيت إنجازاتها حاضرة بيننا.